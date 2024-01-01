Франки Джибути в ливанские фунты

Сконвертируйте DJF в LBP по реальному обменному курсу

Fdj1,000 DJF = ل.ل.503,6 LBP

Среднерыночный курс в 18:30
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График изменения обменного курса DJF к LBP

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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LBP
1 DJF в LBPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий503,7830504,0420
Низкий502,7970502,7970
В среднем503,3490503,4649
Изменение0.05%0.03%
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Соотношение 1 DJF к LBP

За последние 30 дней максимальный курс DJF к LBP составил 503,7830, а минимальный — 502,7970. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 503,3490. Изменение курса DJF к LBP в процентном соотношении составило 0.05.

За последние 90 дней максимальный курс DJF к LBP составил 504,0420, а минимальный — 502,7970. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 503,4649. Изменение курса DJF к LBP в процентном соотношении составило 0.03.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из франков Джибути в ливанские фунты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DJF из выпадающего списка для исходной валюты и LBP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DJF в LBP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для франк Джибути

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DJF в EUR

DJF в GBP

DJF в INR

DJF в JPY

DJF в RUB

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DJF в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Франк Джибути / Ливанский фунт
1 DJF503,60700 LBP
5 DJF2 518,03500 LBP
10 DJF5 036,07000 LBP
20 DJF10 072,14000 LBP
50 DJF25 180,35000 LBP
100 DJF50 360,70000 LBP
250 DJF125 901,75000 LBP
500 DJF251 803,50000 LBP
1000 DJF503 607,00000 LBP
2000 DJF1 007 214,00000 LBP
5000 DJF2 518 035,00000 LBP
10000 DJF5 036 070,00000 LBP
Обменные курсы Ливанский фунт / Франк Джибути
1 LBP0,00199 DJF
5 LBP0,00993 DJF
10 LBP0,01986 DJF
20 LBP0,03971 DJF
50 LBP0,09928 DJF
100 LBP0,19857 DJF
250 LBP0,49642 DJF
500 LBP0,99284 DJF
1000 LBP1,98567 DJF
2000 LBP3,97134 DJF
5000 LBP9,92835 DJF
10000 LBP19,85670 DJF