История обменного курса франк Джибути–ливанские фунты

Обменный курс франка Джибути/ливанские фунты сейчас составляет 503,607, отражая изменение в размере 0.047% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость франков Джибути оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.130% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс франк Джибути/ливанские фунты колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 503,898, и минимумом, равным 502,456, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.166%.