吉布地法郎兌黎巴嫩鎊匯率歷史紀錄

今日，吉布地法郎兌黎巴嫩鎊的匯率目前為503.140，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，吉布地法郎的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.173%。

在過去一星期，吉布地法郎兌黎巴嫩鎊的匯率波動，在21-07-2024高見504.013，並在26-07-2024低見503.140。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.115%。