10 тысяч швейцарских франков в болгарские левы

Сконвертируйте CHF в BGN по реальному обменному курсу

SFr.1,000 CHF = лв2,083 BGN

Среднерыночный курс в 20:49
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График изменения обменного курса CHF к BGN

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BGN
1 CHF в BGNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,09372,0960
Низкий2,07482,0425
В среднем2,08352,0768
Изменение0.30%0.62%
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Соотношение 1 CHF к BGN

За последние 30 дней максимальный курс CHF к BGN составил 2,0937, а минимальный — 2,0748. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,0835. Изменение курса CHF к BGN в процентном соотношении составило 0.30.

За последние 90 дней максимальный курс CHF к BGN составил 2,0960, а минимальный — 2,0425. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,0768. Изменение курса CHF к BGN в процентном соотношении составило 0.62.

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Популярные валюты

 USDEURGBPINRCADAUDJPYNZD
1 USD10,9330,77484,3881,3911,519152,5951,677
1 EUR1,07210,8390,4431,4911,628163,551,797
1 GBP1,2921,2051109,031,7981,963197,1532,167
1 INR0,0120,0110,00910,0160,0181,8080,02

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Как произвести расчет конвертации из швейцарских франков в болгарские левы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CHF из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CHF в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для швейцарских франков

CHF в USD

CHF в EUR

CHF в GBP

CHF в INR

CHF в CAD

CHF в AUD

CHF в JPY

CHF в NZD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Швейцарский франк / Болгарский Лев
1 CHF2,08347 BGN
5 CHF10,41735 BGN
10 CHF20,83470 BGN
20 CHF41,66940 BGN
50 CHF104,17350 BGN
100 CHF208,34700 BGN
250 CHF520,86750 BGN
500 CHF1 041,73500 BGN
1000 CHF2 083,47000 BGN
2000 CHF4 166,94000 BGN
5000 CHF10 417,35000 BGN
10000 CHF20 834,70000 BGN
Обменные курсы Болгарский Лев / Швейцарский франк
1 BGN0,47997 CHF
5 BGN2,39984 CHF
10 BGN4,79968 CHF
20 BGN9,59936 CHF
50 BGN23,99840 CHF
100 BGN47,99680 CHF
250 BGN119,99200 CHF
500 BGN239,98400 CHF
1000 BGN479,96800 CHF
2000 BGN959,93600 CHF
5000 BGN2 399,84000 CHF
10000 BGN4 799,68000 CHF