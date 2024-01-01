История обменного курса швейцарский франк–болгарские левы

Обменный курс швейцарских франка/болгарские левы сейчас составляет 2,083, отражая изменение в размере 0.368% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.527% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/болгарские левы колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 2,088, и минимумом, равным 2,073, на 01-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.479%.