10 ботсванских пул в арубанские флорины

Сконвертируйте BWP в AWG по реальному обменному курсу

10 bwp
1,33 awg

P1,000 BWP = ƒ0,1326 AWG

Среднерыночный курс в 01:59
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1 BWP в AWGПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,13310,1334
Низкий0,13110,1288
В среднем0,13220,1315
Изменить0.20%2.63%
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Соотношение 1 BWP к AWG

За последние 30 дней максимальный курс BWP к AWG составил 0,1331, а минимальный — 0,1311. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1322. Изменение курса BWP к AWG в процентном соотношении составило 0.20.

За последние 90 дней максимальный курс BWP к AWG составил 0,1334, а минимальный — 0,1288. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1315. Изменение курса BWP к AWG в процентном соотношении составило 2.63.

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Популярные валюты

 USDZAREURSGDCADNZDGBPAUD
1 USD118,2840,9181,3451,3711,6580,7731,492
1 ZAR0,05510,050,0740,0750,0910,0420,082
1 EUR1,08919,91111,4641,4931,8060,8421,625
1 SGD0,74413,5960,68311,0191,2330,5751,109

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Как произвести расчет конвертации из ботсванских пул в арубанские флорины

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BWP из выпадающего списка для исходной валюты и AWG из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BWP в AWG, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для ботсванских пул

BWP в USD

BWP в ZAR

BWP в EUR

BWP в SGD

BWP в CAD

BWP в NZD

BWP в GBP

BWP в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Ботсванская пула / Арубанский флорин
1 BWP0,13264 AWG
5 BWP0,66320 AWG
10 BWP1,32639 AWG
20 BWP2,65278 AWG
50 BWP6,63195 AWG
100 BWP13,26390 AWG
250 BWP33,15975 AWG
500 BWP66,31950 AWG
1000 BWP132,63900 AWG
2000 BWP265,27800 AWG
5000 BWP663,19500 AWG
10000 BWP1 326,39000 AWG
Обменные курсы Арубанский флорин / Ботсванская пула
1 AWG7,53926 BWP
5 AWG37,69630 BWP
10 AWG75,39260 BWP
20 AWG150,78520 BWP
50 AWG376,96300 BWP
100 AWG753,92600 BWP
250 AWG1 884,81500 BWP
500 AWG3 769,63000 BWP
1000 AWG7 539,26000 BWP
2000 AWG15 078,52000 BWP
5000 AWG37 696,30000 BWP
10000 AWG75 392,60000 BWP