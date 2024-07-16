История обменного курса ботсванская пула–арубанские флорины

Обменный курс ботсванская пула/арубанские флорины сейчас составляет 0,133, отражая изменение в размере -0.337% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость ботсванская пула оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.067% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс ботсванская пула/арубанские флорины колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 0,133, и минимумом, равным 0,132, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.473% увеличение стоимости.