5 бутанских нгултрумов в мальдивские руфии

Сконвертируйте BTN в MVR по реальному обменному курсу

5 btn
0,91 mvr

Nu.1,000 BTN = MVR0,1817 MVR

Среднерыночный курс в 00:42
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1 BTN в MVRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,18490,1857
Низкий0,18160,1808
В среднем0,18290,1835
Изменить-0.48%-0.59%
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Соотношение 1 BTN к MVR

За последние 30 дней максимальный курс BTN к MVR составил 0,1849, а минимальный — 0,1816. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1829. Изменение курса BTN к MVR в процентном соотношении составило -0.48.

За последние 90 дней максимальный курс BTN к MVR составил 0,1857, а минимальный — 0,1808. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1835. Изменение курса BTN к MVR в процентном соотношении составило -0.59.

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Популярные валюты

 USDCADZAREURGBPSGDNZDAUD
1 USD11,37118,2670,9180,7721,3441,6561,493
1 CAD0,729113,3250,670,5640,981,2081,089
1 ZAR0,0550,07510,050,0420,0740,0910,082
1 EUR1,0891,49319,910,8421,4641,8041,626

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

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Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в мальдивские руфии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и MVR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в MVR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бутанских нгултрумов

BTN в USD

BTN в CAD

BTN в ZAR

BTN в EUR

BTN в GBP

BTN в SGD

BTN в NZD

BTN в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бутанский нгултрум / Мальдивская руфия
1 BTN0,18169 MVR
5 BTN0,90843 MVR
10 BTN1,81685 MVR
20 BTN3,63370 MVR
50 BTN9,08425 MVR
100 BTN18,16850 MVR
250 BTN45,42125 MVR
500 BTN90,84250 MVR
1000 BTN181,68500 MVR
2000 BTN363,37000 MVR
5000 BTN908,42500 MVR
10000 BTN1 816,85000 MVR
Обменные курсы Мальдивская руфия / Бутанский нгултрум
1 MVR5,50403 BTN
5 MVR27,52015 BTN
10 MVR55,04030 BTN
20 MVR110,08060 BTN
50 MVR275,20150 BTN
100 MVR550,40300 BTN
250 MVR1 376,00750 BTN
500 MVR2 752,01500 BTN
1000 MVR5 504,03000 BTN
2000 MVR11 008,06000 BTN
5000 MVR27 520,15000 BTN
10000 MVR55 040,30000 BTN