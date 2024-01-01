1 тысяча бутанских нгултрумов в мальдивские руфии

Сконвертируйте BTN в MVR по реальному обменному курсу

1 000 btn
181,58 mvr

Nu.1,000 BTN = MVR0,1816 MVR

Среднерыночный курс в 00:41
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1 BTN в MVRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,18490,1857
Низкий0,18170,1808
В среднем0,18290,1835
Изменить-0.42%-0.53%
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Соотношение 1 BTN к MVR

За последние 30 дней максимальный курс BTN к MVR составил 0,1849, а минимальный — 0,1817. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1829. Изменение курса BTN к MVR в процентном соотношении составило -0.42.

За последние 90 дней максимальный курс BTN к MVR составил 0,1857, а минимальный — 0,1808. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1835. Изменение курса BTN к MVR в процентном соотношении составило -0.53.

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Популярные валюты

 USDCADZAREURGBPSGDNZDAUD
1 USD11,37118,2670,9180,7721,3441,6561,492
1 CAD0,73113,3260,670,5640,981,2081,089
1 ZAR0,0550,07510,050,0420,0740,0910,082
1 EUR1,091,49319,90210,8421,4641,8041,626

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Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в мальдивские руфии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и MVR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в MVR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бутанских нгултрумов

BTN в USD

BTN в CAD

BTN в ZAR

BTN в EUR

BTN в GBP

BTN в SGD

BTN в NZD

BTN в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бутанский нгултрум / Мальдивская руфия
1 BTN0,18158 MVR
5 BTN0,90788 MVR
10 BTN1,81576 MVR
20 BTN3,63152 MVR
50 BTN9,07880 MVR
100 BTN18,15760 MVR
250 BTN45,39400 MVR
500 BTN90,78800 MVR
1000 BTN181,57600 MVR
2000 BTN363,15200 MVR
5000 BTN907,88000 MVR
10000 BTN1 815,76000 MVR
Обменные курсы Мальдивская руфия / Бутанский нгултрум
1 MVR5,50732 BTN
5 MVR27,53660 BTN
10 MVR55,07320 BTN
20 MVR110,14640 BTN
50 MVR275,36600 BTN
100 MVR550,73200 BTN
250 MVR1 376,83000 BTN
500 MVR2 753,66000 BTN
1000 MVR5 507,32000 BTN
2000 MVR11 014,64000 BTN
5000 MVR27 536,60000 BTN
10000 MVR55 073,20000 BTN