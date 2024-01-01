100 бутанских нгултрумов в мальдивские руфии
Сконвертируйте BTN в MVR по реальному обменному курсу
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|1 BTN в MVR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,1849
|0,1857
|Низкий
|0,1817
|0,1808
|В среднем
|0,1829
|0,1835
|Изменить
|-0.42%
|-0.53%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BTN к MVR
За последние 30 дней максимальный курс BTN к MVR составил 0,1849, а минимальный — 0,1817. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1829. Изменение курса BTN к MVR в процентном соотношении составило -0.42.
За последние 90 дней максимальный курс BTN к MVR составил 0,1857, а минимальный — 0,1808. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1835. Изменение курса BTN к MVR в процентном соотношении составило -0.53.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в мальдивские руфии
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и MVR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в MVR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Мальдивская руфия / Бутанский нгултрум
|1 MVR
|5,50732 BTN
|5 MVR
|27,53660 BTN
|10 MVR
|55,07320 BTN
|20 MVR
|110,14640 BTN
|50 MVR
|275,36600 BTN
|100 MVR
|550,73200 BTN
|250 MVR
|1 376,83000 BTN
|500 MVR
|2 753,66000 BTN
|1000 MVR
|5 507,32000 BTN
|2000 MVR
|11 014,64000 BTN
|5000 MVR
|27 536,60000 BTN
|10000 MVR
|55 073,20000 BTN