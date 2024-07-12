История обменного курса бутанский нгултрум–мальдивские руфии

Обменный курс бутанский нгултрум/мальдивские руфии сейчас составляет 0,182, отражая изменение в размере -0.120% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.709% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/мальдивские руфии колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 0,185, и минимумом, равным 0,182, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой -1.382% уменьшение стоимости.