100 бутанских нгултрумов в лаосские кипы

Сконвертируйте BTN в LAK по реальному обменному курсу

100 btn
26 474,40 lak

Nu.1,000 BTN = ₭264,7 LAK

Среднерыночный курс в 00:21
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1 BTN в LAKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий265,3920265,3920
Низкий262,4100255,1840
В среднем264,3046259,5973
Изменить0.62%3.59%
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Соотношение 1 BTN к LAK

За последние 30 дней максимальный курс BTN к LAK составил 265,3920, а минимальный — 262,4100. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 264,3046. Изменение курса BTN к LAK в процентном соотношении составило 0.62.

За последние 90 дней максимальный курс BTN к LAK составил 265,3920, а минимальный — 255,1840. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 259,5973. Изменение курса BTN к LAK в процентном соотношении составило 3.59.

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Популярные валюты

 USDCADZAREURGBPSGDNZDAUD
1 USD11,37118,2670,9180,7731,3441,6571,493
1 CAD0,729113,3210,6690,5630,981,2081,089
1 ZAR0,0550,07510,050,0420,0740,0910,082
1 EUR1,0891,49419,89910,8421,4641,8051,627

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

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Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в лаосские кипы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и LAK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в LAK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бутанских нгултрумов

BTN в USD

BTN в CAD

BTN в ZAR

BTN в EUR

BTN в GBP

BTN в SGD

BTN в NZD

BTN в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бутанский нгултрум / Лаосский кип
1 BTN264,74400 LAK
5 BTN1 323,72000 LAK
10 BTN2 647,44000 LAK
20 BTN5 294,88000 LAK
50 BTN13 237,20000 LAK
100 BTN26 474,40000 LAK
250 BTN66 186,00000 LAK
500 BTN132 372,00000 LAK
1000 BTN264 744,00000 LAK
2000 BTN529 488,00000 LAK
5000 BTN1 323 720,00000 LAK
10000 BTN2 647 440,00000 LAK
Обменные курсы Лаосский кип / Бутанский нгултрум
1 LAK0,00378 BTN
5 LAK0,01889 BTN
10 LAK0,03777 BTN
20 LAK0,07554 BTN
50 LAK0,18886 BTN
100 LAK0,37772 BTN
250 LAK0,94431 BTN
500 LAK1,88862 BTN
1000 LAK3,77723 BTN
2000 LAK7,55446 BTN
5000 LAK18,88615 BTN
10000 LAK37,77230 BTN