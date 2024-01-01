История обменного курса бутанский нгултрум–лаосские кипы

Обменный курс бутанский нгултрум/лаосские кипы сейчас составляет 264,744, отражая изменение в размере -0.123% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.092% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/лаосские кипы колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 265,440, и минимумом, равным 264,654, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.133% уменьшение стоимости.