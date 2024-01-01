5 бутанских нгултрумов в лаосские кипы
Сконвертируйте BTN в LAK по реальному обменному курсу
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|1 BTN в LAK
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|265,3920
|265,3920
|Низкий
|262,4100
|255,1840
|В среднем
|264,3055
|259,5976
|Изменить
|0.63%
|3.60%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BTN к LAK
За последние 30 дней максимальный курс BTN к LAK составил 265,3920, а минимальный — 262,4100. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 264,3055. Изменение курса BTN к LAK в процентном соотношении составило 0.63.
За последние 90 дней максимальный курс BTN к LAK составил 265,3920, а минимальный — 255,1840. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 259,5976. Изменение курса BTN к LAK в процентном соотношении составило 3.60.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в лаосские кипы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и LAK из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в LAK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Бутанский нгултрум / Лаосский кип
|1 BTN
|264,74400 LAK
|5 BTN
|1 323,72000 LAK
|10 BTN
|2 647,44000 LAK
|20 BTN
|5 294,88000 LAK
|50 BTN
|13 237,20000 LAK
|100 BTN
|26 474,40000 LAK
|250 BTN
|66 186,00000 LAK
|500 BTN
|132 372,00000 LAK
|1000 BTN
|264 744,00000 LAK
|2000 BTN
|529 488,00000 LAK
|5000 BTN
|1 323 720,00000 LAK
|10000 BTN
|2 647 440,00000 LAK