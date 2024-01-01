10 бразильских реалов в казахстанские тенге
Сконвертируйте BRL в KZT по реальному обменному курсу
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|1 BRL в KZT
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|88,5900
|88,5900
|Низкий
|83,4666
|83,3173
|В среднем
|86,0696
|85,7697
|Изменить
|1.54%
|0.02%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BRL к KZT
За последние 30 дней максимальный курс BRL к KZT составил 88,5900, а минимальный — 83,4666. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 86,0696. Изменение курса BRL к KZT в процентном соотношении составило 1.54.
За последние 90 дней максимальный курс BRL к KZT составил 88,5900, а минимальный — 83,3173. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 85,7697. Изменение курса BRL к KZT в процентном соотношении составило 0.02.
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Как произвести расчет конвертации из бразильских реалов в казахстанские тенге
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BRL из выпадающего списка для исходной валюты и KZT из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BRL в KZT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Бразильский реал / Казахстанский тенге
|1 BRL
|85,85050 KZT
|5 BRL
|429,25250 KZT
|10 BRL
|858,50500 KZT
|20 BRL
|1 717,01000 KZT
|50 BRL
|4 292,52500 KZT
|100 BRL
|8 585,05000 KZT
|250 BRL
|21 462,62500 KZT
|500 BRL
|42 925,25000 KZT
|1000 BRL
|85 850,50000 KZT
|2000 BRL
|171 701,00000 KZT
|5000 BRL
|429 252,50000 KZT
|10000 BRL
|858 505,00000 KZT