История обменного курса бразильский реал–казахстанские тенге

Обменный курс бразильский реал/казахстанские тенге сейчас составляет 85,851, отражая изменение в размере -1.163% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бразильский реал оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.545% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бразильский реал/казахстанские тенге колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 87,748, и минимумом, равным 85,851, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой -0.699% уменьшение стоимости.