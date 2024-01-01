10 тысяч бразильских реалов в казахстанские тенге

Сконвертируйте BRL в KZT по реальному обменному курсу

10 000 brl
858 505 kzt

R$1,000 BRL = ₸85,85 KZT

Среднерыночный курс в 18:40
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 BRL в KZTПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий88,590088,5900
Низкий83,466683,3173
В среднем86,069185,7695
Изменить1.52%0.00%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 BRL к KZT

За последние 30 дней максимальный курс BRL к KZT составил 88,5900, а минимальный — 83,4666. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 86,0691. Изменение курса BRL к KZT в процентном соотношении составило 1.52.

За последние 90 дней максимальный курс BRL к KZT составил 88,5900, а минимальный — 83,3173. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 85,7695. Изменение курса BRL к KZT в процентном соотношении составило 0.00.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,0991,1691,4941,6250,96719,598
1 GBP1,18811,295108,3041,7751,9311,14823,282
1 USD0,9180,772183,6491,3711,4910,88717,982
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,215

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из бразильских реалов в казахстанские тенге

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BRL из выпадающего списка для исходной валюты и KZT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BRL в KZT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бразильских реалов

BRL в USD

BRL в EUR

BRL в GBP

BRL в INR

BRL в JPY

BRL в RUB

BRL в AUD

BRL в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бразильский реал / Казахстанский тенге
1 BRL85,85050 KZT
5 BRL429,25250 KZT
10 BRL858,50500 KZT
20 BRL1 717,01000 KZT
50 BRL4 292,52500 KZT
100 BRL8 585,05000 KZT
250 BRL21 462,62500 KZT
500 BRL42 925,25000 KZT
1000 BRL85 850,50000 KZT
2000 BRL171 701,00000 KZT
5000 BRL429 252,50000 KZT
10000 BRL858 505,00000 KZT
Обменные курсы Казахстанский тенге / Бразильский реал
1 KZT0,01165 BRL
5 KZT0,05824 BRL
10 KZT0,11648 BRL
20 KZT0,23296 BRL
50 KZT0,58241 BRL
100 KZT1,16482 BRL
250 KZT2,91205 BRL
500 KZT5,82410 BRL
1000 KZT11,64820 BRL
2000 KZT23,29640 BRL
5000 KZT58,24100 BRL
10000 KZT116,48200 BRL