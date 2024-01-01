1 бразильский реал в эскудо Кабо-Верде

Сконвертируйте BRL в CVE по реальному обменному курсу

1 brl
18,21 cve

R$1,000 BRL = Esc18,21 CVE

Среднерыночный курс в 17:40
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1 BRL в CVEПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий19,144120,3371
Низкий18,146118,1461
В среднем18,716719,4162
Изменить-3.87%-8.83%
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Соотношение 1 BRL к CVE

За последние 30 дней максимальный курс BRL к CVE составил 19,1441, а минимальный — 18,1461. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 18,7167. Изменение курса BRL к CVE в процентном соотношении составило -3.87.

За последние 90 дней максимальный курс BRL к CVE составил 20,3371, а минимальный — 18,1461. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 19,4162. Изменение курса BRL к CVE в процентном соотношении составило -8.83.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,09191,2361,4941,6230,96719,565
1 GBP1,18811,296108,4171,7761,9291,14923,249
1 USD0,9170,771183,6261,371,4880,88617,933
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,214

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Как произвести расчет конвертации из бразильских реалов в эскудо Кабо-Верде

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BRL из выпадающего списка для исходной валюты и CVE из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BRL в CVE, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бразильский реал

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BRL в JPY

BRL в RUB

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бразильский реал / Эскудо Кабо-Верде
1 BRL18,21090 CVE
5 BRL91,05450 CVE
10 BRL182,10900 CVE
20 BRL364,21800 CVE
50 BRL910,54500 CVE
100 BRL1 821,09000 CVE
250 BRL4 552,72500 CVE
500 BRL9 105,45000 CVE
1000 BRL18 210,90000 CVE
2000 BRL36 421,80000 CVE
5000 BRL91 054,50000 CVE
10000 BRL182 109,00000 CVE
Обменные курсы Эскудо Кабо-Верде / Бразильский реал
1 CVE0,05491 BRL
5 CVE0,27456 BRL
10 CVE0,54912 BRL
20 CVE1,09825 BRL
50 CVE2,74562 BRL
100 CVE5,49123 BRL
250 CVE13,72807 BRL
500 CVE27,45615 BRL
1000 CVE54,91230 BRL
2000 CVE109,82460 BRL
5000 CVE274,56150 BRL
10000 CVE549,12300 BRL