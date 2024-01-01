5 бразильских реалов в эскудо Кабо-Верде

Сконвертируйте BRL в CVE по реальному обменному курсу

5 brl
91,05 cve

R$1,000 BRL = Esc18,21 CVE

Среднерыночный курс в 17:43
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 BRL в CVEПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий19,144120,3371
Низкий18,146118,1461
В среднем18,716519,4162
Изменить-3.90%-8.86%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 BRL к CVE

За последние 30 дней максимальный курс BRL к CVE составил 19,1441, а минимальный — 18,1461. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 18,7165. Изменение курса BRL к CVE в процентном соотношении составило -3.90.

За последние 90 дней максимальный курс BRL к CVE составил 20,3371, а минимальный — 18,1461. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 19,4162. Изменение курса BRL к CVE в процентном соотношении составило -8.86.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,09191,2391,4941,6230,96719,566
1 GBP1,18811,296108,4071,7751,9291,14923,248
1 USD0,9170,771183,6251,371,4880,88617,933
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,214

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из бразильских реалов в эскудо Кабо-Верде

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BRL из выпадающего списка для исходной валюты и CVE из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BRL в CVE, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бразильских реалов

BRL в USD

BRL в EUR

BRL в GBP

BRL в INR

BRL в JPY

BRL в RUB

BRL в AUD

BRL в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бразильский реал / Эскудо Кабо-Верде
1 BRL18,20920 CVE
5 BRL91,04600 CVE
10 BRL182,09200 CVE
20 BRL364,18400 CVE
50 BRL910,46000 CVE
100 BRL1 820,92000 CVE
250 BRL4 552,30000 CVE
500 BRL9 104,60000 CVE
1000 BRL18 209,20000 CVE
2000 BRL36 418,40000 CVE
5000 BRL91 046,00000 CVE
10000 BRL182 092,00000 CVE
Обменные курсы Эскудо Кабо-Верде / Бразильский реал
1 CVE0,05492 BRL
5 CVE0,27459 BRL
10 CVE0,54917 BRL
20 CVE1,09834 BRL
50 CVE2,74586 BRL
100 CVE5,49172 BRL
250 CVE13,72930 BRL
500 CVE27,45860 BRL
1000 CVE54,91720 BRL
2000 CVE109,83440 BRL
5000 CVE274,58600 BRL
10000 CVE549,17200 BRL