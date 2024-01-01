100 брунейских долларов в польские злотые

Сконвертируйте BND в PLN по реальному обменному курсу

100 bnd
293,07 pln

B$1,000 BND = zł2,931 PLN

Среднерыночный курс в 13:58
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1 BND в PLNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,98993,0234
Низкий2,90762,9045
В среднем2,94762,9482
Изменить-1.98%-1.33%
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Соотношение 1 BND к PLN

За последние 30 дней максимальный курс BND к PLN составил 2,9899, а минимальный — 2,9076. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,9476. Изменение курса BND к PLN в процентном соотношении составило -1.98.

За последние 90 дней максимальный курс BND к PLN составил 3,0234, а минимальный — 2,9045. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,9482. Изменение курса BND к PLN в процентном соотношении составило -1.33.

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Популярные валюты

 USDEURCADNZDZARSGDAUDGBP
1 USD10,9161,3691,64718,2231,3421,4850,771
1 EUR1,09111,4941,79719,8841,4641,6210,841
1 CAD0,7310,6711,20313,3140,981,0850,563
1 NZD0,6070,5560,831111,0630,8150,9020,468

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Как произвести расчет конвертации из брунейских долларов в польские злотые

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BND из выпадающего списка для исходной валюты и PLN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BND в PLN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для брунейских долларов

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BND в EUR

BND в CAD

BND в NZD

BND в ZAR

BND в SGD

BND в AUD

BND в GBP

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Брунейский доллар / Польский злотый
1 BND2,93069 PLN
5 BND14,65345 PLN
10 BND29,30690 PLN
20 BND58,61380 PLN
50 BND146,53450 PLN
100 BND293,06900 PLN
250 BND732,67250 PLN
500 BND1 465,34500 PLN
1000 BND2 930,69000 PLN
2000 BND5 861,38000 PLN
5000 BND14 653,45000 PLN
10000 BND29 306,90000 PLN
Обменные курсы Польский злотый / Брунейский доллар
1 PLN0,34122 BND
5 PLN1,70608 BND
10 PLN3,41216 BND
20 PLN6,82432 BND
50 PLN17,06080 BND
100 PLN34,12160 BND
250 PLN85,30400 BND
500 PLN170,60800 BND
1000 PLN341,21600 BND
2000 PLN682,43200 BND
5000 PLN1 706,08000 BND
10000 PLN3 412,16000 BND