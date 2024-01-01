1 тысяча брунейских долларов в оманские риалы

Сконвертируйте BND в OMR по реальному обменному курсу

1 000 bnd
286,936 omr

B$1,000 BND = ر.ع.0,2869 OMR

Среднерыночный курс в 13:51
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1 BND в OMRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,28710,2871
Низкий0,28330,2820
В среднем0,28500,2847
Изменить0.71%1.49%
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Соотношение 1 BND к OMR

За последние 30 дней максимальный курс BND к OMR составил 0,2871, а минимальный — 0,2833. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2850. Изменение курса BND к OMR в процентном соотношении составило 0.71.

За последние 90 дней максимальный курс BND к OMR составил 0,2871, а минимальный — 0,2820. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2847. Изменение курса BND к OMR в процентном соотношении составило 1.49.

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Популярные валюты

 USDEURCADNZDZARSGDAUDGBP
1 USD10,9161,3691,64718,2111,3421,4850,771
1 EUR1,09111,4941,79719,8721,4641,6210,841
1 CAD0,730,66911,20313,3020,981,0850,563
1 NZD0,6070,5560,831111,0580,8150,9020,468

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Как произвести расчет конвертации из брунейских долларов в оманские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BND из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BND в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для брунейских долларов

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BND в EUR

BND в CAD

BND в NZD

BND в ZAR

BND в SGD

BND в AUD

BND в GBP

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Брунейский доллар / Оманский риал
1 BND0,28694 OMR
5 BND1,43468 OMR
10 BND2,86936 OMR
20 BND5,73872 OMR
50 BND14,34680 OMR
100 BND28,69360 OMR
250 BND71,73400 OMR
500 BND143,46800 OMR
1000 BND286,93600 OMR
2000 BND573,87200 OMR
5000 BND1 434,68000 OMR
10000 BND2 869,36000 OMR
Обменные курсы Оманский риал / Брунейский доллар
1 OMR3,48510 BND
5 OMR17,42550 BND
10 OMR34,85100 BND
20 OMR69,70200 BND
50 OMR174,25500 BND
100 OMR348,51000 BND
250 OMR871,27500 BND
500 OMR1 742,55000 BND
1000 OMR3 485,10000 BND
2000 OMR6 970,20000 BND
5000 OMR17 425,50000 BND
10000 OMR34 851,00000 BND