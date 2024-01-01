2 000 армянских драмов в шри-ланкийские рупии

Сконвертируйте AMD в LKR по реальному обменному курсу

֏1,000 AMD = Sr0,7560 LKR

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса AMD к LKR

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

LKR
1 AMD в LKRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,76050,7885
Низкий0,75420,7542
В среднем0,75640,7671
Изменение-0.07%-2.16%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 AMD к LKR

За последние 30 дней максимальный курс AMD к LKR составил 0,7605, а минимальный — 0,7542. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,7564. Изменение курса AMD к LKR в процентном соотношении составило -0.07.

За последние 90 дней максимальный курс AMD к LKR составил 0,7885, а минимальный — 0,7542. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,7671. Изменение курса AMD к LKR в процентном соотношении составило -2.16.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график AMD к LKR

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из армянских драмов в шри-ланкийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AMD из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AMD в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для армянских драмов

AMD в USD

AMD в EUR

AMD в GBP

AMD в INR

AMD в JPY

AMD в RUB

AMD в AUD

AMD в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Армянский драм / Шри-Ланкийская рупия
1 AMD0,75598 LKR
5 AMD3,77989 LKR
10 AMD7,55978 LKR
20 AMD15,11956 LKR
50 AMD37,79890 LKR
100 AMD75,59780 LKR
250 AMD188,99450 LKR
500 AMD377,98900 LKR
1000 AMD755,97800 LKR
2000 AMD1 511,95600 LKR
5000 AMD3 779,89000 LKR
10000 AMD7 559,78000 LKR
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Армянский драм
1 LKR1,32279 AMD
5 LKR6,61395 AMD
10 LKR13,22790 AMD
20 LKR26,45580 AMD
50 LKR66,13950 AMD
100 LKR132,27900 AMD
250 LKR330,69750 AMD
500 LKR661,39500 AMD
1000 LKR1 322,79000 AMD
2000 LKR2 645,58000 AMD
5000 LKR6 613,95000 AMD
10000 LKR13 227,90000 AMD