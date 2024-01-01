250 армянских драмов в конвертируемые марки Боснии и Герцеговины

Сконвертируйте AMD в BAM по реальному обменному курсу

֏1,000 AMD = KM0,004716 BAM

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса AMD к BAM

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BAM
1 AMD в BAMПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00470,0047
Низкий0,00460,0045
В среднем0,00470,0046
Изменение2.02%2.15%
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Соотношение 1 AMD к BAM

За последние 30 дней максимальный курс AMD к BAM составил 0,0047, а минимальный — 0,0046. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0047. Изменение курса AMD к BAM в процентном соотношении составило 2.02.

За последние 90 дней максимальный курс AMD к BAM составил 0,0047, а минимальный — 0,0045. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0046. Изменение курса AMD к BAM в процентном соотношении составило 2.15.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из армянских драмов в конвертируемые марки Боснии и Герцеговины

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AMD из выпадающего списка для исходной валюты и BAM из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AMD в BAM, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для армянских драмов

AMD в USD

AMD в EUR

AMD в GBP

AMD в INR

AMD в JPY

AMD в RUB

AMD в AUD

AMD в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Армянский драм / Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины
1 AMD0,00472 BAM
5 AMD0,02358 BAM
10 AMD0,04716 BAM
20 AMD0,09433 BAM
50 AMD0,23581 BAM
100 AMD0,47163 BAM
250 AMD1,17907 BAM
500 AMD2,35814 BAM
1000 AMD4,71628 BAM
2000 AMD9,43256 BAM
5000 AMD23,58140 BAM
10000 AMD47,16280 BAM
Обменные курсы Конвертируемая марка Боснии и Герцеговины / Армянский драм
1 BAM212,03200 AMD
5 BAM1 060,16000 AMD
10 BAM2 120,32000 AMD
20 BAM4 240,64000 AMD
50 BAM10 601,60000 AMD
100 BAM21 203,20000 AMD
250 BAM53 008,00000 AMD
500 BAM106 016,00000 AMD
1000 BAM212 032,00000 AMD
2000 BAM424 064,00000 AMD
5000 BAM1 060 160,00000 AMD
10000 BAM2 120 320,00000 AMD