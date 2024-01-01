250 албанских леков в новые израильские шекели

Сконвертируйте ALL в ILS по реальному обменному курсу

Lek1,000 ALL = ₪0,04095 ILS

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса ALL к ILS

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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ILS
1 ALL в ILSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,04180,0425
Низкий0,04080,0403
В среднем0,04130,0414
Изменение-1.51%0.65%
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Соотношение 1 ALL к ILS

За последние 30 дней максимальный курс ALL к ILS составил 0,0418, а минимальный — 0,0408. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0413. Изменение курса ALL к ILS в процентном соотношении составило -1.51.

За последние 90 дней максимальный курс ALL к ILS составил 0,0425, а минимальный — 0,0403. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0414. Изменение курса ALL к ILS в процентном соотношении составило 0.65.

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Популярные валюты

 USDEURGBPCADPHPMKDAUDINR
1 USD10,9330,7741,39158,46557,3711,51984,389
1 EUR1,07210,831,49162,66961,4961,62890,457
1 GBP1,2921,20511,79775,53474,1211,962109,027
1 CAD0,7190,6710,556142,03141,2451,09260,668

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Как произвести расчет конвертации из албанских леков в новые израильские шекели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ALL из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ALL в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для албанских леков

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Албанский лек / Израильский новый шекель
1 ALL0,04095 ILS
5 ALL0,20477 ILS
10 ALL0,40954 ILS
20 ALL0,81909 ILS
50 ALL2,04772 ILS
100 ALL4,09544 ILS
250 ALL10,23860 ILS
500 ALL20,47720 ILS
1000 ALL40,95440 ILS
2000 ALL81,90880 ILS
5000 ALL204,77200 ILS
10000 ALL409,54400 ILS
Обменные курсы Израильский новый шекель / Албанский лек
1 ILS24,41740 ALL
5 ILS122,08700 ALL
10 ILS244,17400 ALL
20 ILS488,34800 ALL
50 ILS1 220,87000 ALL
100 ILS2 441,74000 ALL
250 ILS6 104,35000 ALL
500 ILS12 208,70000 ALL
1000 ILS24 417,40000 ALL
2000 ILS48 834,80000 ALL
5000 ILS122 087,00000 ALL
10000 ILS244 174,00000 ALL