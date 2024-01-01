100 дирхамов ОАЭ в оманские риалы

Сконвертируйте AED в OMR по реальному обменному курсу

د.إ1,000 AED = ر.ع.0,1048 OMR

Среднерыночный курс в 14:05
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График изменения обменного курса AED к OMR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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OMR
1 AED в OMRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,10480,1048
Низкий0,10480,1048
В среднем0,10480,1048
Изменение0.03%0.01%
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Соотношение 1 AED к OMR

За последние 30 дней максимальный курс AED к OMR составил 0,1048, а минимальный — 0,1048. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1048. Изменение курса AED к OMR в процентном соотношении составило 0.03.

За последние 90 дней максимальный курс AED к OMR составил 0,1048, а минимальный — 0,1048. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1048. Изменение курса AED к OMR в процентном соотношении составило 0.01.

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Популярные валюты

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184,389277,950,9330,77458,4651,39120,178
1 INR0,01213,2940,0110,0090,6930,0160,239
1 PKR0,0040,30410,0030,0030,210,0050,073
1 EUR1,07290,457297,93510,8362,6691,49121,628

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Как произвести расчет конвертации из дирхамов ОАЭ в оманские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AED из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AED в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для дирхамов ОАЭ

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Оманский риал
1 AED0,10483 OMR
5 AED0,52414 OMR
10 AED1,04828 OMR
20 AED2,09656 OMR
50 AED5,24140 OMR
100 AED10,48280 OMR
250 AED26,20700 OMR
500 AED52,41400 OMR
1000 AED104,82800 OMR
2000 AED209,65600 OMR
5000 AED524,14000 OMR
10000 AED1 048,28000 OMR
Обменные курсы Оманский риал / Дирхам ОАЭ
1 OMR9,53939 AED
5 OMR47,69695 AED
10 OMR95,39390 AED
20 OMR190,78780 AED
50 OMR476,96950 AED
100 OMR953,93900 AED
250 OMR2 384,84750 AED
500 OMR4 769,69500 AED
1000 OMR9 539,39000 AED
2000 OMR19 078,78000 AED
5000 OMR47 696,95000 AED
10000 OMR95 393,90000 AED