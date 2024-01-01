История обменного курса дирхам ОАЭ–оманские риалы

Обменный курс дирхама ОАЭ/оманские риалы сейчас составляет 0,105, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.005% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/оманские риалы колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 0,105, и минимумом, равным 0,105, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 05-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.014%.