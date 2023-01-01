5000 بيزو فلبيني إلى هريفنا أوكرانية

تحويل PHP إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

5000 php
3235.40 uah

1.00000 PHP = 0.64708 UAH

Mid-market exchange rate at 02:18
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.07389.16841.465021.646460.963618.7287
1GBP1.1532711.23745102.8351.689551.89881.1112921.5991
1USD0.931950.808113183.1021.365351.534450.8980517.4545
1INR0.01121470.009724360.012033410.01642980.01846460.01080660.210037

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

PHP إلى USD

PHP إلى CAD

PHP إلى EUR

PHP إلى AUD

PHP إلى GBP

PHP إلى KRW

PHP إلى JPY

PHP إلى CNY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / هريفنيا الأوكرانية
1 PHP0.64708 UAH
5 PHP3.23540 UAH
10 PHP6.47080 UAH
20 PHP12.94160 UAH
50 PHP32.35400 UAH
100 PHP64.70800 UAH
250 PHP161.77000 UAH
500 PHP323.54000 UAH
1000 PHP647.08000 UAH
2000 PHP1294.16000 UAH
5000 PHP3235.40000 UAH
10000 PHP6470.80000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / Philippine Peso
1 UAH1.54540 PHP
5 UAH7.72700 PHP
10 UAH15.45400 PHP
20 UAH30.90800 PHP
50 UAH77.27000 PHP
100 UAH154.54000 PHP
250 UAH386.35000 PHP
500 UAH772.70000 PHP
1000 UAH1545.40000 PHP
2000 UAH3090.80000 PHP
5000 UAH7727.00000 PHP
10000 UAH15454.00000 PHP