1 هريفنا أوكرانية إلى بيزو فلبيني

تحويل UAH إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

1 uah
1.44 php

1.000 UAH = 1.441 PHP

Mid-market exchange rate at 07:44
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أعلى العملات

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD1٠٫٩١٥٨٢٫٨٩٦٠٫٧٨٢١٫٣٣٣١٫٣٤٩١٨٫٧٢٢١٫٥١٣
1 EUR١٫٠٩٣1٩٠٫٥٦٣٠٫٨٥٥١٫٤٥٦١٫٤٧٤٢٠٫٤٥٤١٫٦٥٢
1 INR٠٫٠١٢٠٫٠١١1٠٫٠٠٩٠٫٠١٦٠٫٠١٦٠٫٢٢٦٠٫٠١٨
1 GBP١٫٢٧٨١٫١٧١٠٥٫٩٤٥1١٫٧٠٣١٫٧٢٥٢٣٫٩٢٨١٫٩٣٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / Philippine Peso
1 UAH١٫٤٤٠٥٠ PHP
5 UAH٧٫٢٠٢٥٠ PHP
10 UAH١٤٫٤٠٥٠٠ PHP
20 UAH٢٨٫٨١٠٠٠ PHP
50 UAH٧٢٫٠٢٥٠٠ PHP
100 UAH١٤٤٫٠٥٠٠٠ PHP
250 UAH٣٦٠٫١٢٥٠٠ PHP
500 UAH٧٢٠٫٢٥٠٠٠ PHP
1000 UAH١٬٤٤٠٫٥٠٠٠٠ PHP
2000 UAH٢٬٨٨١٫٠٠٠٠٠ PHP
5000 UAH٧٬٢٠٢٫٥٠٠٠٠ PHP
10000 UAH١٤٬٤٠٥٫٠٠٠٠٠ PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / هريفنيا الأوكرانية
1 PHP٠٫٦٩٤٢٠ UAH
5 PHP٣٫٤٧١٠١ UAH
10 PHP٦٫٩٤٢٠١ UAH
20 PHP١٣٫٨٨٤٠٢ UAH
50 PHP٣٤٫٧١٠٠٥ UAH
100 PHP٦٩٫٤٢٠١٠ UAH
250 PHP١٧٣٫٥٥٠٢٥ UAH
500 PHP٣٤٧٫١٠٠٥٠ UAH
1000 PHP٦٩٤٫٢٠١٠٠ UAH
2000 PHP١٬٣٨٨٫٤٠٢٠٠ UAH
5000 PHP٣٬٤٧١٫٠٠٥٠٠ UAH
10000 PHP٦٬٩٤٢٫٠١٠٠٠ UAH