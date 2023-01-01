20 بيزو فلبيني إلى فرنك رواندي

تحويل PHP إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

20 php
437 rwf

1.00000 PHP = 21.87330 RWF

Mid-market exchange rate at 01:52
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أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.365750.932151.535160.8084731307.99149.5257.28195
1CAD0.73219810.6825121.124040.591963957.708109.4825.33183
1EUR1.07281.4651811.646910.86741403.21160.4157.81208
1AUD0.65140.889650.60719610.526639852.02597.40064.74346

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / Rwandan Franc
1 PHP21.87330 RWF
5 PHP109.36650 RWF
10 PHP218.73300 RWF
20 PHP437.46600 RWF
50 PHP1093.66500 RWF
100 PHP2187.33000 RWF
250 PHP5468.32500 RWF
500 PHP10936.65000 RWF
1000 PHP21873.30000 RWF
2000 PHP43746.60000 RWF
5000 PHP109366.50000 RWF
10000 PHP218733.00000 RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / Philippine Peso
1 RWF0.04572 PHP
5 RWF0.22859 PHP
10 RWF0.45718 PHP
20 RWF0.91436 PHP
50 RWF2.28590 PHP
100 RWF4.57179 PHP
250 RWF11.42948 PHP
500 RWF22.85895 PHP
1000 RWF45.71790 PHP
2000 RWF91.43580 PHP
5000 RWF228.58950 PHP
10000 RWF457.17900 PHP