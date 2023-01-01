روبية نيبالية إلى سيدي غاني

تحويل NPR إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ npr
٨٤٫٢٤ ghs

1.00000 NPR = 0.08424 GHS

متوسط سعر صرف السوق عند 0:24 UTC
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NPR إلى GHS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NPR → 0 GHS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.065588.30811.436241.663150.9643518.3594
1GBP1.15311.22855101.8221.656021.917661.111921.1689
1USD0.938550.813968182.87951.347951.560910.9050517.2308
1INR0.0113240.00982110.012065710.0162640.01883350.01092010.207902

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupee

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NPR إلى EUR

NPR إلى GBP

NPR إلى INR

NPR إلى JPY

NPR إلى RUB

NPR إلى AUD

NPR إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Nepalese Rupee / Ghanaian Cedi
1 NPR0.08424 GHS
5 NPR0.42121 GHS
10 NPR0.84242 GHS
20 NPR1.68484 GHS
50 NPR4.21211 GHS
100 NPR8.42422 GHS
250 NPR21.06055 GHS
500 NPR42.12110 GHS
1000 NPR84.24220 GHS
2000 NPR168.48440 GHS
5000 NPR421.21100 GHS
10000 NPR842.42200 GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / Nepalese Rupee
1 GHS11.87050 NPR
5 GHS59.35250 NPR
10 GHS118.70500 NPR
20 GHS237.41000 NPR
50 GHS593.52500 NPR
100 GHS1187.05000 NPR
250 GHS2967.62500 NPR
500 GHS5935.25000 NPR
1000 GHS11870.50000 NPR
2000 GHS23741.00000 NPR
5000 GHS59352.50000 NPR
10000 GHS118705.00000 NPR