دولار ناميبي إلى دولار كندي

تحويل NAD إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ nad
٧١٫١١ cad

1.00000 NAD = 0.07111 CAD

متوسط سعر صرف السوق عند 23:21 UTC
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NAD إلى CAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NAD → 0 CAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.06688.61341.436491.66160.9644518.361
1GBP1.15311.22915102.1761.656341.915911.1120121.1711
1USD0.93810.81357183.1271.347551.558720.9047517.2242
1INR0.0112850.009787080.012029810.01621070.01875110.01088390.207203

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ناميبي إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NAD الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار ناميبي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Namibian Dollar / دولار كندي
1 NAD0.07111 CAD
5 NAD0.35553 CAD
10 NAD0.71105 CAD
20 NAD1.42210 CAD
50 NAD3.55526 CAD
100 NAD7.11052 CAD
250 NAD17.77630 CAD
500 NAD35.55260 CAD
1000 NAD71.10520 CAD
2000 NAD142.21040 CAD
5000 NAD355.52600 CAD
10000 NAD711.05200 CAD
معدلات التحويل دولار كندي / Namibian Dollar
1 CAD14.06370 NAD
5 CAD70.31850 NAD
10 CAD140.63700 NAD
20 CAD281.27400 NAD
50 CAD703.18500 NAD
100 CAD1406.37000 NAD
250 CAD3515.92500 NAD
500 CAD7031.85000 NAD
1000 CAD14063.70000 NAD
2000 CAD28127.40000 NAD
5000 CAD70318.50000 NAD
10000 CAD140637.00000 NAD