متكال موزمبيقي إلى دولار هونغ كونغ

تحويل MZN إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mzn
122.53 hkd

1.00000 MZN = 0.12253 HKD

متوسط سعر صرف السوق عند 23:8 UTC
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MZN إلى HKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MZN → 0 HKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.62171.436841.661630.964618.3625
1GBP1.15311.2292102.181.656651.915841.1121921.1717
1USD0.9380.813537183.1271.347751.55860.904817.224
1INR0.01128390.009786680.012029810.01621310.01874970.01088460.207201

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل متكال موزمبيقي إلى دولار هونغ كونغ

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MZN الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ميثامبيكان / دولار هونغ كونغ
1 MZN0.12253 HKD
5 MZN0.61265 HKD
10 MZN1.22531 HKD
20 MZN2.45062 HKD
50 MZN6.12655 HKD
100 MZN12.25310 HKD
250 MZN30.63275 HKD
500 MZN61.26550 HKD
1000 MZN122.53100 HKD
2000 MZN245.06200 HKD
5000 MZN612.65500 HKD
10000 MZN1225.31000 HKD
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / ميثامبيكان
100 HKD816.12000 MZN
200 HKD1632.24000 MZN
300 HKD2448.36000 MZN
500 HKD4080.60000 MZN
1000 HKD8161.20000 MZN
2000 HKD16322.40000 MZN
2500 HKD20403.00000 MZN
3000 HKD24483.60000 MZN
4000 HKD32644.80000 MZN
5000 HKD40806.00000 MZN
10000 HKD81612.00000 MZN
20000 HKD163224.00000 MZN