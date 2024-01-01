10 رينغيت ماليزي إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل MYR إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

10 myr
1,281 xof

1.00000 MYR = 128.11200 XOF

Mid-market exchange rate at 00:28
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أعلى العملات

 USDSGDAUDINREURGBPCADPHP
1 USD11.343451.5305782.8390.922150.7896091.3548556.1162
1 SGD0.74435211.1392961.66140.6863870.5877471.0084941.7702
1 AUD0.653350.877743154.12290.6024710.5158910.88519136.6635
1 INR0.01207160.01621760.018476510.01113150.009531850.01635520.677413

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malaysian ringgits

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 MYR128.11200 XOF
5 MYR640.56000 XOF
10 MYR1281.12000 XOF
20 MYR2562.24000 XOF
50 MYR6405.60000 XOF
100 MYR12811.20000 XOF
250 MYR32028.00000 XOF
500 MYR64056.00000 XOF
1000 MYR128112.00000 XOF
2000 MYR256224.00000 XOF
5000 MYR640560.00000 XOF
10000 MYR1281120.00000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / رينغيت ماليزي
1 XOF0.00781 MYR
5 XOF0.03903 MYR
10 XOF0.07806 MYR
20 XOF0.15611 MYR
50 XOF0.39028 MYR
100 XOF0.78057 MYR
250 XOF1.95142 MYR
500 XOF3.90284 MYR
1000 XOF7.80567 MYR
2000 XOF15.61134 MYR
5000 XOF39.02835 MYR
10000 XOF78.05670 MYR