روبية موريشية إلى دولار شرق الكاريبي

تحويل MUR إلى XCD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mur
60.69 xcd

1.00000 MUR = 0.06069 XCD

متوسط سعر صرف السوق عند 22:16 UTC
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MUR إلى XCD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 XCD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066388.63831.4371.661550.964618.3737
1GBP1.1528711.22925102.1841.65661.915471.1120621.1816
1USD0.93780.813504183.1271.347651.558240.904617.2313
1INR0.01128180.009786280.012029810.01621190.01874530.01088210.207289

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى دولار شرق الكاريبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XCD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى XCD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

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MUR إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / دولار شرق الكاريبي
1 MUR0.06069 XCD
5 MUR0.30347 XCD
10 MUR0.60694 XCD
20 MUR1.21389 XCD
50 MUR3.03471 XCD
100 MUR6.06943 XCD
250 MUR15.17357 XCD
500 MUR30.34715 XCD
1000 MUR60.69430 XCD
2000 MUR121.38860 XCD
5000 MUR303.47150 XCD
10000 MUR606.94300 XCD
معدلات التحويل دولار شرق الكاريبي / Mauritian Rupee
1 XCD16.47600 MUR
5 XCD82.38000 MUR
10 XCD164.76000 MUR
20 XCD329.52000 MUR
50 XCD823.80000 MUR
100 XCD1647.60000 MUR
250 XCD4119.00000 MUR
500 XCD8238.00000 MUR
1000 XCD16476.00000 MUR
2000 XCD32952.00000 MUR
5000 XCD82380.00000 MUR
10000 XCD164760.00000 MUR