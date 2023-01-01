روبية موريشية إلى ليلانغيني سوازيلندي

تحويل MUR إلى SZL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mur
٤٢٤٫٤٣ szl

1.00000 MUR = 0.42443 SZL

متوسط سعر صرف السوق عند 22:17 UTC
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MUR إلى SZL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 SZL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.0663588.64251.437011.661760.9647518.3711
1GBP1.152811.2293102.1881.65661.915691.1121721.1784
1USD0.937750.813471183.1271.34761.558360.904717.228
1INR0.01128130.009785880.012029810.01621130.01874670.01088330.207249

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى ليلانغيني سوازيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SZL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى SZL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

MUR إلى USD

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MUR إلى EUR

MUR إلى AUD

MUR إلى ZAR

MUR إلى CAD

MUR إلى SGD

MUR إلى INR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / Swazi Lilangeni
1 MUR0.42443 SZL
5 MUR2.12217 SZL
10 MUR4.24434 SZL
20 MUR8.48868 SZL
50 MUR21.22170 SZL
100 MUR42.44340 SZL
250 MUR106.10850 SZL
500 MUR212.21700 SZL
1000 MUR424.43400 SZL
2000 MUR848.86800 SZL
5000 MUR2122.17000 SZL
10000 MUR4244.34000 SZL
معدلات التحويل Swazi Lilangeni / Mauritian Rupee
1 SZL2.35608 MUR
5 SZL11.78040 MUR
10 SZL23.56080 MUR
20 SZL47.12160 MUR
50 SZL117.80400 MUR
100 SZL235.60800 MUR
250 SZL589.02000 MUR
500 SZL1178.04000 MUR
1000 SZL2356.08000 MUR
2000 SZL4712.16000 MUR
5000 SZL11780.40000 MUR
10000 SZL23560.80000 MUR