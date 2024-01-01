Mauritius rupisinden Svaziland lilangenisine

Reel döviz kuru ile MUR → SZL çevirin

1.000 mur
412,39 szl

1.00000 MUR = 0.41239 SZL

13:36 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8567251.0761589.35761.455331.651680.9484118.364
1 GBP1.1672411.25605104.2951.698621.927791.1070221.4339
1 USD0.929250.796147183.03451.352351.53480.881317.0645
1 INR0.0111910.009588140.012043210.01628660.01848390.01061370.205511

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Mauritius rupisinden Svaziland lilangenisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MUR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SZL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MUR → SZL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mauritius rupisi için en iyi döviz çiftleri

MUR → USD

MUR → GBP

MUR → EUR

MUR → AUD

MUR → ZAR

MUR → CAD

MUR → SGD

MUR → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Svaziland Lilangenisi
1 MUR0.41239 SZL
5 MUR2.06194 SZL
10 MUR4.12387 SZL
20 MUR8.24774 SZL
50 MUR20.61935 SZL
100 MUR41.23870 SZL
250 MUR103.09675 SZL
500 MUR206.19350 SZL
1000 MUR412.38700 SZL
2000 MUR824.77400 SZL
5000 MUR2061.93500 SZL
10000 MUR4123.87000 SZL
Çevrim kurları Svaziland Lilangenisi / Mauritius Rupisi
1 SZL2.42491 MUR
5 SZL12.12455 MUR
10 SZL24.24910 MUR
20 SZL48.49820 MUR
50 SZL121.24550 MUR
100 SZL242.49100 MUR
250 SZL606.22750 MUR
500 SZL1212.45500 MUR
1000 SZL2424.91000 MUR
2000 SZL4849.82000 MUR
5000 SZL12124.55000 MUR
10000 SZL24249.10000 MUR