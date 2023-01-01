روبية موريشية إلى دالاسي غامبي

تحويل MUR إلى GMD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mur
1447.37 gmd

1.00000 MUR = 1.44737 GMD

متوسط سعر صرف السوق عند 22:9 UTC
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MUR إلى GMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 GMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066288.631.437131.661650.964418.3717
1GBP1.15311.22935102.1921.657041.915921.1119621.1829
1USD0.93790.813438183.1271.34791.558480.904517.231
1INR0.01128290.009785480.012029810.01621490.01874820.01088090.207285

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى دالاسي غامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى GMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

MUR إلى USD

MUR إلى GBP

MUR إلى EUR

MUR إلى AUD

MUR إلى ZAR

MUR إلى CAD

MUR إلى SGD

MUR إلى INR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / Gambian Dalasi
1 MUR1.44737 GMD
5 MUR7.23685 GMD
10 MUR14.47370 GMD
20 MUR28.94740 GMD
50 MUR72.36850 GMD
100 MUR144.73700 GMD
250 MUR361.84250 GMD
500 MUR723.68500 GMD
1000 MUR1447.37000 GMD
2000 MUR2894.74000 GMD
5000 MUR7236.85000 GMD
10000 MUR14473.70000 GMD
معدلات التحويل Gambian Dalasi / Mauritian Rupee
1 GMD0.69091 MUR
5 GMD3.45454 MUR
10 GMD6.90909 MUR
20 GMD13.81818 MUR
50 GMD34.54545 MUR
100 GMD69.09090 MUR
250 GMD172.72725 MUR
500 GMD345.45450 MUR
1000 GMD690.90900 MUR
2000 GMD1381.81800 MUR
5000 GMD3454.54500 MUR
10000 GMD6909.09000 MUR