روبية موريشية إلى بيزو تشيلي

تحويل MUR إلى CLP بسعر الصرف الحقيقي

1000 mur
19906 clp

1.00000 MUR = 19.90550 CLP

متوسط سعر صرف السوق عند 21:0 UTC
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MUR إلى CLP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 CLP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.066188.62171.43711.660980.964218.3721
1GBP1.153211.2294102.1961.657231.91541.1119221.1863
1USD0.9380.813405183.1271.3481.5580.904417.233
1INR0.01128390.009785090.012029810.01621620.01874240.01087970.207309

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى بيزو تشيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CLP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى CLP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

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MUR إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / Chilean Peso
1 MUR19.90550 CLP
5 MUR99.52750 CLP
10 MUR199.05500 CLP
20 MUR398.11000 CLP
50 MUR995.27500 CLP
100 MUR1990.55000 CLP
250 MUR4976.37500 CLP
500 MUR9952.75000 CLP
1000 MUR19905.50000 CLP
2000 MUR39811.00000 CLP
5000 MUR99527.50000 CLP
10000 MUR199055.00000 CLP
معدلات التحويل Chilean Peso / Mauritian Rupee
1 CLP0.05024 MUR
5 CLP0.25119 MUR
10 CLP0.50237 MUR
20 CLP1.00475 MUR
50 CLP2.51187 MUR
100 CLP5.02374 MUR
250 CLP12.55935 MUR
500 CLP25.11870 MUR
1000 CLP50.23740 MUR
2000 CLP100.47480 MUR
5000 CLP251.18700 MUR
10000 CLP502.37400 MUR