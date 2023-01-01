روبية موريشية إلى بوليفيانو بوليفي

تحويل MUR إلى BOB بسعر الصرف الحقيقي

1000 mur
155.09 bob

1.00000 MUR = 0.15510 BOB

متوسط سعر صرف السوق عند 21:58 UTC
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MUR إلى BOB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 BOB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.066188.62171.437051.66150.964218.3705
1GBP1.153211.22945102.21.657241.916081.1119221.1853
1USD0.9380.813372183.1271.347951.558480.904417.2315
1INR0.01128390.009784690.012029810.01621550.01874820.01087970.207291

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى بوليفيانو بوليفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BOB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى BOB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

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MUR إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / Bolivian Boliviano
1 MUR0.15510 BOB
5 MUR0.77548 BOB
10 MUR1.55095 BOB
20 MUR3.10190 BOB
50 MUR7.75475 BOB
100 MUR15.50950 BOB
250 MUR38.77375 BOB
500 MUR77.54750 BOB
1000 MUR155.09500 BOB
2000 MUR310.19000 BOB
5000 MUR775.47500 BOB
10000 MUR1550.95000 BOB
معدلات التحويل Bolivian Boliviano / Mauritian Rupee
1 BOB6.44765 MUR
5 BOB32.23825 MUR
10 BOB64.47650 MUR
20 BOB128.95300 MUR
50 BOB322.38250 MUR
100 BOB644.76500 MUR
250 BOB1611.91250 MUR
500 BOB3223.82500 MUR
1000 BOB6447.65000 MUR
2000 BOB12895.30000 MUR
5000 BOB32238.25000 MUR
10000 BOB64476.50000 MUR