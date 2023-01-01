باتاكا ماكاوية إلى كرونة سويدية

تحويل MOP إلى SEK بسعر الصرف الحقيقي

1000 mop
1385.92 sek

1.00000 MOP = 1.38592 SEK

متوسط سعر صرف السوق عند 21:45 UTC
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MOP إلى SEK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MOP → 0 SEK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.065988.60511.436781.66170.964218.3676
1GBP1.1533411.22935102.1921.65711.916521.1120521.1842
1USD0.93820.813438183.1271.347951.558970.904617.232
1INR0.0112860.009785480.012029810.01621550.01875410.01088210.207297

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى كرونة سويدية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SEK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى SEK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Macanese Pataca / الكرونا السويدية
1 MOP1.38592 SEK
5 MOP6.92960 SEK
10 MOP13.85920 SEK
20 MOP27.71840 SEK
50 MOP69.29600 SEK
100 MOP138.59200 SEK
250 MOP346.48000 SEK
500 MOP692.96000 SEK
1000 MOP1385.92000 SEK
2000 MOP2771.84000 SEK
5000 MOP6929.60000 SEK
10000 MOP13859.20000 SEK
معدلات التحويل الكرونا السويدية / Macanese Pataca
1 SEK0.72154 MOP
5 SEK3.60772 MOP
10 SEK7.21544 MOP
20 SEK14.43088 MOP
50 SEK36.07720 MOP
100 SEK72.15440 MOP
250 SEK180.38600 MOP
500 SEK360.77200 MOP
1000 SEK721.54400 MOP
2000 SEK1443.08800 MOP
5000 SEK3607.72000 MOP
10000 SEK7215.44000 MOP