10 باتاكا ماكاوية إلى كرونة سويدية

تحويل MOP إلى SEK بسعر الصرف الحقيقي

10 mop
12.80 sek

1.00000 MOP = 1.27996 SEK

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى كرونة سويدية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SEK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى SEK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Macanese Pataca / الكرونا السويدية
1 MOP1.27996 SEK
5 MOP6.39980 SEK
10 MOP12.79960 SEK
20 MOP25.59920 SEK
50 MOP63.99800 SEK
100 MOP127.99600 SEK
250 MOP319.99000 SEK
500 MOP639.98000 SEK
1000 MOP1279.96000 SEK
2000 MOP2559.92000 SEK
5000 MOP6399.80000 SEK
10000 MOP12799.60000 SEK
معدلات التحويل الكرونا السويدية / Macanese Pataca
1 SEK0.78128 MOP
5 SEK3.90638 MOP
10 SEK7.81276 MOP
20 SEK15.62552 MOP
50 SEK39.06380 MOP
100 SEK78.12760 MOP
250 SEK195.31900 MOP
500 SEK390.63800 MOP
1000 SEK781.27600 MOP
2000 SEK1562.55200 MOP
5000 SEK3906.38000 MOP
10000 SEK7812.76000 MOP