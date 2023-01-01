باتاكا ماكاوية إلى سيدي غاني

تحويل MOP إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

1000 mop
1389.66 ghs

1.00000 MOP = 1.38966 GHS

متوسط سعر صرف السوق عند 21:38 UTC
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MOP إلى GHS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MOP → 0 GHS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.065888.59681.436751.661420.96418.3664
1GBP1.1534711.22935102.1921.657231.916371.1119421.1848
1USD0.938250.813438183.1271.348051.558850.904517.2325
1INR0.01128710.009785480.012029810.01621680.01875260.01088090.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Macanese pataca

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Macanese Pataca / Ghanaian Cedi
1 MOP1.38966 GHS
5 MOP6.94830 GHS
10 MOP13.89660 GHS
20 MOP27.79320 GHS
50 MOP69.48300 GHS
100 MOP138.96600 GHS
250 MOP347.41500 GHS
500 MOP694.83000 GHS
1000 MOP1389.66000 GHS
2000 MOP2779.32000 GHS
5000 MOP6948.30000 GHS
10000 MOP13896.60000 GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / Macanese Pataca
1 GHS0.71960 MOP
5 GHS3.59799 MOP
10 GHS7.19598 MOP
20 GHS14.39196 MOP
50 GHS35.97990 MOP
100 GHS71.95980 MOP
250 GHS179.89950 MOP
500 GHS359.79900 MOP
1000 GHS719.59800 MOP
2000 GHS1439.19600 MOP
5000 GHS3597.99000 MOP
10000 GHS7195.98000 MOP