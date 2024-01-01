Makau patacasından Gana sedisine

Reel döviz kuru ile MOP → GHS çevirin

1.000 mop
1.509,72 ghs

1.00000 MOP = 1.50972 GHS

12:57 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856011.0742589.19991.454371.65180.9481418.3537
1 GBP1.1682111.25495104.2041.699011.929651.1076321.4409
1 USD0.930850.796844183.03461.353851.537630.8825517.0851
1 INR0.01121080.009596540.012043210.01630460.0185180.01062870.205759

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Makau patacasından Gana sedisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MOP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GHS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MOP → GHS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makau patacası için en iyi döviz çiftleri

MOP → AED

MOP → USD

MOP → NGN

MOP → INR

MOP → GBP

MOP → CNY

MOP → CAD

MOP → EUR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makau Patakası / Gana Sedisi
1 MOP1.50972 GHS
5 MOP7.54860 GHS
10 MOP15.09720 GHS
20 MOP30.19440 GHS
50 MOP75.48600 GHS
100 MOP150.97200 GHS
250 MOP377.43000 GHS
500 MOP754.86000 GHS
1000 MOP1509.72000 GHS
2000 MOP3019.44000 GHS
5000 MOP7548.60000 GHS
10000 MOP15097.20000 GHS
Çevrim kurları Gana Sedisi / Makau Patakası
1 GHS0.66238 MOP
5 GHS3.31189 MOP
10 GHS6.62377 MOP
20 GHS13.24754 MOP
50 GHS33.11885 MOP
100 GHS66.23770 MOP
250 GHS165.59425 MOP
500 GHS331.18850 MOP
1000 GHS662.37700 MOP
2000 GHS1324.75400 MOP
5000 GHS3311.88500 MOP
10000 GHS6623.77000 MOP