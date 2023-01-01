ليو مولدوفي إلى دولار تايواني جديد

تحويل MDL إلى TWD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mdl
1786.45 twd

1.00000 MDL = 1.78645 TWD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:30 UTC
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MDL إلى TWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MDL → 0 TWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065988.59761.437741.661830.964318.3601
1GBP1.1532711.22925102.1751.658071.916511.112121.1738
1USD0.93820.813504183.121.348851.559090.904717.225
1INR0.0112870.009787110.012030810.01622770.01875710.01088430.207231

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو مولدوفي إلى دولار تايواني جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MDL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MDL الحالي إلى TWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Moldovan leu

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مولدوفى Leu / دولار تايواني جديد
1 MDL1.78645 TWD
5 MDL8.93225 TWD
10 MDL17.86450 TWD
20 MDL35.72900 TWD
50 MDL89.32250 TWD
100 MDL178.64500 TWD
250 MDL446.61250 TWD
500 MDL893.22500 TWD
1000 MDL1786.45000 TWD
2000 MDL3572.90000 TWD
5000 MDL8932.25000 TWD
10000 MDL17864.50000 TWD
معدلات التحويل دولار تايواني جديد / مولدوفى Leu
1 TWD0.55977 MDL
5 TWD2.79885 MDL
10 TWD5.59770 MDL
20 TWD11.19540 MDL
50 TWD27.98850 MDL
100 TWD55.97700 MDL
250 TWD139.94250 MDL
500 TWD279.88500 MDL
1000 TWD559.77000 MDL
2000 TWD1119.54000 MDL
5000 TWD2798.85000 MDL
10000 TWD5597.70000 MDL