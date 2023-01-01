ليو مولدوفي إلى سول بيروفي

تحويل MDL إلى PEN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mdl
٢٠٧٫٨٨ pen

1.00000 MDL = 0.20788 PEN

متوسط سعر صرف السوق عند 20:21 UTC
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MDL إلى PEN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MDL → 0 PEN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.0658588.59351.437461.662010.964118.3625
1GBP1.153211.22915102.1671.657691.916651.111821.1758
1USD0.938250.81357183.121.348651.559330.9045517.228
1INR0.01128750.00978790.012030810.01622530.018760.01088250.207267

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو مولدوفي إلى سول بيروفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MDL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PEN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MDL الحالي إلى PEN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Moldovan leu

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مولدوفى Leu / Peruvian Nuevo Sol
1 MDL0.20788 PEN
5 MDL1.03941 PEN
10 MDL2.07881 PEN
20 MDL4.15762 PEN
50 MDL10.39405 PEN
100 MDL20.78810 PEN
250 MDL51.97025 PEN
500 MDL103.94050 PEN
1000 MDL207.88100 PEN
2000 MDL415.76200 PEN
5000 MDL1039.40500 PEN
10000 MDL2078.81000 PEN
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / مولدوفى Leu
1 PEN4.81044 MDL
5 PEN24.05220 MDL
10 PEN48.10440 MDL
20 PEN96.20880 MDL
50 PEN240.52200 MDL
100 PEN481.04400 MDL
250 PEN1202.61000 MDL
500 PEN2405.22000 MDL
1000 PEN4810.44000 MDL
2000 PEN9620.88000 MDL
5000 PEN24052.20000 MDL
10000 PEN48104.40000 MDL