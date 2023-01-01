ليو مولدوفي إلى بيزو أرجنتيني

تحويل MDL إلى ARS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mdl
١٩٬٤٤٠٫٤٠ ars

1.00000 MDL = 19.44040 ARS

متوسط سعر صرف السوق عند 18:1 UTC
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MDL إلى ARS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MDL → 0 ARS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.065888.58931.43761.661680.964118.3651
1GBP1.153411.22925102.1751.658071.916511.11221.1816
1USD0.938250.813504183.121.348851.559090.904617.2313
1INR0.0112880.009787110.012030810.01622770.01875710.01088310.207306

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو مولدوفي إلى بيزو أرجنتيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MDL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ARS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MDL الحالي إلى ARS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Moldovan leu

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مولدوفى Leu / Argentine Peso
1 MDL19.44040 ARS
5 MDL97.20200 ARS
10 MDL194.40400 ARS
20 MDL388.80800 ARS
50 MDL972.02000 ARS
100 MDL1944.04000 ARS
250 MDL4860.10000 ARS
500 MDL9720.20000 ARS
1000 MDL19440.40000 ARS
2000 MDL38880.80000 ARS
5000 MDL97202.00000 ARS
10000 MDL194404.00000 ARS
معدلات التحويل Argentine Peso / مولدوفى Leu
1 ARS0.05144 MDL
5 ARS0.25720 MDL
10 ARS0.51439 MDL
20 ARS1.02878 MDL
50 ARS2.57196 MDL
100 ARS5.14392 MDL
250 ARS12.85980 MDL
500 ARS25.71960 MDL
1000 ARS51.43920 MDL
2000 ARS102.87840 MDL
5000 ARS257.19600 MDL
10000 ARS514.39200 MDL