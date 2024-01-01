Moldova leyinden Arjantin pesosuna

Reel döviz kuru ile MDL → ARS çevirin

1.000 mdl
46.711,30 ars

1.00000 MDL = 46.71130 ARS

11:05 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8556351.073789.16061.453841.651970.94807518.334
1 GBP1.1687211.25485104.2031.699131.930691.1080421.4272
1 USD0.931350.796908183.04051.354051.538580.8830517.0755
1 INR0.01121570.009596620.012042310.01630590.01852810.0106340.205629

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Moldova leyinden Arjantin pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ARS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → ARS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

MDL → GBP

MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Arjantin Pesosu
1 MDL46.71130 ARS
5 MDL233.55650 ARS
10 MDL467.11300 ARS
20 MDL934.22600 ARS
50 MDL2335.56500 ARS
100 MDL4671.13000 ARS
250 MDL11677.82500 ARS
500 MDL23355.65000 ARS
1000 MDL46711.30000 ARS
2000 MDL93422.60000 ARS
5000 MDL233556.50000 ARS
10000 MDL467113.00000 ARS
Çevrim kurları Arjantin Pesosu / Moldova Leyi
1 ARS0.02141 MDL
5 ARS0.10704 MDL
10 ARS0.21408 MDL
20 ARS0.42816 MDL
50 ARS1.07041 MDL
100 ARS2.14081 MDL
250 ARS5.35203 MDL
500 ARS10.70405 MDL
1000 ARS21.40810 MDL
2000 ARS42.81620 MDL
5000 ARS107.04050 MDL
10000 ARS214.08100 MDL