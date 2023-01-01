لوتي ليسوتو إلى درام أرميني

تحويل LSL إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

1000 lsl
20404.10 amd

1.00000 LSL = 20.40410 AMD

متوسط سعر صرف السوق عند 19:45 UTC
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LSL إلى AMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LSL → 0 AMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.0664588.64331.437411.66140.9639518.3619
1GBP1.15311.2296102.2041.657321.915561.1114421.171
1USD0.937650.813273183.121.347851.557880.903917.2178
1INR0.01128120.009784320.012030810.01621570.01874250.01087460.207144

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لوتي ليسوتو إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LSL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LSL الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Lesotho Loti / درام أرمينية
1 LSL20.40410 AMD
5 LSL102.02050 AMD
10 LSL204.04100 AMD
20 LSL408.08200 AMD
50 LSL1020.20500 AMD
100 LSL2040.41000 AMD
250 LSL5101.02500 AMD
500 LSL10202.05000 AMD
1000 LSL20404.10000 AMD
2000 LSL40808.20000 AMD
5000 LSL102020.50000 AMD
10000 LSL204041.00000 AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / Lesotho Loti
1 AMD0.04901 LSL
5 AMD0.24505 LSL
10 AMD0.49010 LSL
20 AMD0.98019 LSL
50 AMD2.45048 LSL
100 AMD4.90096 LSL
250 AMD12.25240 LSL
500 AMD24.50480 LSL
1000 AMD49.00960 LSL
2000 AMD98.01920 LSL
5000 AMD245.04800 LSL
10000 AMD490.09600 LSL