روبية سريلانكي إلى كيات ميانماري

تحويل LKR إلى MMK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lkr
٦٬٤٨١٫٤٨ mmk

1.00000 LKR = 6.48148 MMK

متوسط سعر صرف السوق عند 13:4 UTC
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LKR إلى MMK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 MMK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066488.63921.43661.661190.963618.3195
1GBP1.1528711.2294102.1881.656191.91511.1109121.1196
1USD0.937750.813405183.121.347151.557750.903617.1788
1INR0.01128170.009785910.012030810.01620730.0187410.0108710.206675

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى كيات ميانماري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MMK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى MMK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / Myanma Kyat
1 LKR6.48148 MMK
5 LKR32.40740 MMK
10 LKR64.81480 MMK
20 LKR129.62960 MMK
50 LKR324.07400 MMK
100 LKR648.14800 MMK
250 LKR1620.37000 MMK
500 LKR3240.74000 MMK
1000 LKR6481.48000 MMK
2000 LKR12962.96000 MMK
5000 LKR32407.40000 MMK
10000 LKR64814.80000 MMK
معدلات التحويل Myanma Kyat / روبية سريلانكية
1 MMK0.15429 LKR
5 MMK0.77143 LKR
10 MMK1.54286 LKR
20 MMK3.08572 LKR
50 MMK7.71430 LKR
100 MMK15.42860 LKR
250 MMK38.57150 LKR
500 MMK77.14300 LKR
1000 MMK154.28600 LKR
2000 MMK308.57200 LKR
5000 MMK771.43000 LKR
10000 MMK1542.86000 LKR