روبية سريلانكي إلى روبل بيلاروسي

تحويل LKR إلى BYN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lkr
٧٫٧٩ byn

1.00000 LKR = 0.00779 BYN

متوسط سعر صرف السوق عند 19:17 UTC
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LKR إلى BYN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LKR → 0 BYN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066788.66411.436841.661790.963918.3291
1GBP1.1527411.22955102.21.65621.915491.1111221.1274
1USD0.937450.813306183.121.3471.557880.9036517.183
1INR0.01127850.009784720.012030810.01620550.01874250.01087160.206725

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية سريلانكي إلى روبل بيلاروسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BYN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LKR الحالي إلى BYN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Sri Lankan rupee

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روبية سريلانكية / الروبل البيلاروسي
1 LKR0.00779 BYN
5 LKR0.03895 BYN
10 LKR0.07791 BYN
20 LKR0.15581 BYN
50 LKR0.38953 BYN
100 LKR0.77906 BYN
250 LKR1.94764 BYN
500 LKR3.89528 BYN
1000 LKR7.79055 BYN
2000 LKR15.58110 BYN
5000 LKR38.95275 BYN
10000 LKR77.90550 BYN
معدلات التحويل الروبل البيلاروسي / روبية سريلانكية
1 BYN128.36100 LKR
5 BYN641.80500 LKR
10 BYN1283.61000 LKR
20 BYN2567.22000 LKR
50 BYN6418.05000 LKR
100 BYN12836.10000 LKR
250 BYN32090.25000 LKR
500 BYN64180.50000 LKR
1000 BYN128361.00000 LKR
2000 BYN256722.00000 LKR
5000 BYN641805.00000 LKR
10000 BYN1283610.00000 LKR